Нижегородские суда на воздушной подушке выходят на мировой рынок

Нижегородские судостроители впервые заключили крупные контракты на поставку судов на воздушной подушке с зарубежными заказчиками. МАРС (малое амфибийное разъездное судно) — проект конструкторов школы легендарного Ростислава Алексеева. Оно способно перемещаться по воде и суше со скоростью до 110 километров в час, а также преодолевать препятствия.

Производство судов на воздушной подушке уникально тем, что в нем используются технологии сразу трех отраслей, сообщают "Вести Нижний Новгород". Двигатели производят в автомобилестроении, корпус — в судостроении, турбины — это уже авиастроение.

Впервые в 2019 году на предприятии появилась возможность выйти со своей продукцией на мировой рынок и получить крупные зарубежные заказы. Директор предприятия Валентина Смирнова рассказала: "Два катера в минувшем году поставили в Эстонию, индийские компании заинтересовались, до 34 штук готовы купить".

У предприятия есть значительный резерв для увеличения объемов производства, пока мощности загружены на четверть. Крупные заказы позволят выпускать до 60-ти судов в год.

Помощь в продвижении за рубежом предприятие получило по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что самые передовые технологии по производству судов на воздушной подушке собраны в Нижегородской области. "Уверен, что мы в этой продукции находимся на передовых позициях в мире, и способны не только их удерживать, но и развивать", — заключил глава региона.

Задача предприятия на текущий год — увеличить объем несырьевого экспорта из региона до 3,5 миллиардов долларов. Эта сумма на 200 миллионов долларов превышает прошлогодний показатель. А конструкторы судов на воздушной подушке уже планируют участие в следующей международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.