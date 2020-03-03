В Таиланде беременную женщину спасли от гигантской кобры

В Таиланде мужчина спас беременную соседку от гигантской кобры. 24-летняя женщина увидела четырехметровую змею у себя на заднем дворе и побежала за помощью. 34-летний сосед вызвал спасателей, но пока они ехали, решил поймать змею сам.

Мужчине удалось не только схватить змею, но и привязать ее к дереву, передает Newsflare.

Когда спасатели приехали, чтобы забрать кобру, вокруг дома женщины столпились местные жители, в том числе деревенский старейшина. Он счел появление хорошим знаком, отметив, что раньше местные верили: если королевская кобра наведалась в дом к беременной, она явилась не просто так, а чтобы защитить ребенка.

16 февраля сообщалось об инциденте со змеей в Санкт-Петербурге. Там рептилию поймала и загрызла кошка.