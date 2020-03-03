Хайп или психологическая защита? Вдову-блогера травят из-за откровений на ТВ

В Сети бурные дискуссии вызвало появление в самых рейтинговых программах на телевидении сразу после трагедии в банном комплексе Москвы блогера Екатерины Диденко.

Во время празднования ее 29-го дня рождения погибли три человека – муж именинницы Валентин, который и купил для "сюрприза" 25 килограммов сухого льда, и еще двое их друзей.

Происходящее на вечеринке поначалу ее участники – блогеры, которые практически всю свою жизнь выкладывают напоказ в соцсетях, воспринимали как "зомби-апокалипсис".

И поначалу, когда муж именинницы прыгнул в бассейн с ядовитым облаком, блогер Елена Переверзева даже записывала видео, на котором со смехом произносит: "Он умер! Все, его нет больше!" И лишь несколько мгновений спустя стало понятно, что произошла трагедия, в которой погиб и друг Переверзевой Юрий Алферов, который тоже прыгнул в бассейн, над которым стоял смертельный пар.

Накануне в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" она и другие чудом выжившие участники вечеринки откровенно рассказали о том, что происходило в банном комплексе.

Однако после публичных откровений как самой именинницы, ставшей в свой день рождения вдовой, так и других блогеров, которые сразу после трагедии стали активно рассказывать о прооизошедшем как в соцсетях, так и в СМИ, на них обрушился шквал критики.

Их критикуют за "хайп на крови" и за то, что они вместо того, чтобы осознать ужас произошедшего, пошли в салоны красоты и на популярные телепрограммы.

В ответ на критику такого "горя напоказ" друг Диденко открыто заявил, что вся их жизнь — ради хайпа и даже сравнил себя с поэтом, пишет "КП".

Разделяет или нет его мнение вдова-именинница, но после многочисленных сториз и выступлений в прессе сразу после трагедии число подписчиков в "Инстаграме" Екатерины Диденко увеличилось на 400 тысяч.

Кандидат психологических наук Михаил Молоканов, комментируя поведение блогеров чудом выживших на этой вечеринке и потерявших своих близких, считает, что здесь "есть смесь некоторого прагматизма, как ни печально об этом говорить, а с другой стороны – привычная психологическая защита".

В комментарии радио "Вести ФМ" психолог напомнил русскую пословицу "На миру и смерть красна".

"В блогеры очень часто идут люди, которые справляются со своей внутренней несогласованностью, неопределенностью, с внешними переживаниями как раз за счет того, что они их выносят наружу — за счет того, что они получают реакцию извне от большой массы людей", — поясняет Молоканов.

Впрочем, судя по массе негативных комментариев в блоге Диденко, такое поведение вдовы-блогера не разделяет множество интернет-пользователей, так что она была вынуждена разъяснить свои откровения в соцсетях и на телеэкране.

В своей очередной публикации она выразила соболезнования близким и родственникам погибших, заверила, что никто из близких погибших на ее дне рождения ее не винит в случившемся, и попросила перестать писать ей гадости.

Тем временем, следователи продолжают разбираться в причинах трагедии, и тела погибших родным пока не отдают.

Работают представители СК и в банном комплексе, где произошла трагедия, и в фирме, которая продала Валентину Диденко 25 килограммов сухого льда.

В интервью "МК" ее соучредитель Олег М. признался, что опасается, что его фирму сделают виноватой в этой трагедии, хотя они продавали сухой лед на законном основании и сохранили переписку с Диденко, в которой предупреждали о соблюдении техники безопасности.

Теперь соучредитель этой фирмы надеется на то, что сохранившаяся официальная переписка и аудиозапись переговоров менеджера с Валентином Диденко в процессе покупки им 25 килограммов льда станет доказательством их невиновности, а все произошедшее – "это нелепая и страшная случайность".