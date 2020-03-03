3 марта 202014:10

Поддержка евроскептиков выросла в ЕС за последние 20 лет в два раза

EPA

Новое исследование показало, что уровень поддержки евроскептиков в Европе выросла более чем в два раза за последние 20 лет, хотя поддержка Евросоюза в то же время остается на рекордно высоком уровне, пишет The Guardian.

Резкий рост популярности партий евроскептиков по всему ЕС отмечается в исследованиях академических экспертов по популизму и радикализму, которые поделились своей работой с Guardian.

"Европейские лидеры, которые поддерживают процесс интеграции в ЕС, абсолютно не могут позволить себе сидеть сложа руки и быть самодовольными, — сказал Маттис Роудейн, политолог из Амстердамского университета, один из лидеров проекта PopuList. — Евроскептические партии очень процветают, и вряд ли это изменится в ближайшее время".

Евроскептицизм определяется как прямое неприятие европейской политической и экономической интеграции, так и в качестве яростной оппозиции оставаться в составе Евросоюза, кроме того, он определяется более мягкими настроениями, предполагающими более квалифицированные возражения против определенных аспектов единого европейского проекта.

Исследование было опубликовано через пять недель после того, как Великобритания стала первой страной, добровольно вышедшей из состава ЕС, и это совпадает с обязательством редакции Guardian по углублению освещения настроений в Европе.

Исследование показывает, что на данный момент с 1992 года, первого года, когда в каждой стране, являющейся сейчас членом ЕС, проводились свободные и справедливые выборы, совокупная поддержка европейских крайне правых, крайне левых и других евроскептических партий возросла с 15% до почти 35%.

После более или менее неизменного периода в течение более десяти лет, поддержка евроскептицизма начала быстро расти с 2005 года.

Маттис Роудейн объяснил этот рост главным образом резким евроскептическим поворотом, предпринятым польской партией "Право и справедливость" (PiS), которая считает себя "христианской оплотом".

Исследователь также отметил аналогичное значительное увеличение популярности евроскептицизма в Венгрии, когда партия Fidesz — "Венгерский гражданский союз", по словам ее лидера Виктора Орбана, полностью перешла на сторону евроскептицизма.

Третий скачок поддержки евроскептицизма произошел в 2013 году в Италии, когда стала расти популярность "Движения пяти звезд". Крайне правый и крайний левый евроскептицизм в 2015 году добились дальнейших успехов благодаря растущей популярности Alternative für Deutschland в Германии и Podemos в Испании.

Роудейн предположил, что эти четыре отчетливые волны роста евроскептического успеха на выборах могут быть связаны с расширением ЕС на восток в 2004 году и референдумами Франции и Голландии 2005 года по предложенной конституции ЕС; кризис еврозоны 2010 года; и миграционный кризис 2015 года и референдум по Brexit в Великобритании 2016 года.

"Эти новые данные показывают, что рост избирательных успехов этих партий круче, чем считалось ранее, — сказал Роудейн. — Это поразительно, потому что это означает, что сегодня более одного из каждых трех европейцев голосуют за партию, которая критикует ЕС".

Однако успех евроскептиков "лишь частично обусловлен их фактическим евроскептицизмом", сказал Роудейн. "Почти для всех из них проблема европейского объединения имеет лишь второстепенное или даже третичное значение. Их успех на выборах обусловлен прежде всего их позицией по другим вопросам", — отметил исследователь.

Он привел пример евроскептических крайне правых партий, которые составляют около половины всех партий, которые классифицируются как евроскептики. "Эти партии в первую очередь сосредоточены на проблеме иммиграции, — сказал Роудейн. — Поэтому, хотя ЕС играет важную роль для них и их избирателей, это не является их основной проблемой".

В опросе Евробарометра, проведенном Европейским парламентом в прошлом году, 68% опрошенных считают, что страны ЕС в целом выиграли от того, что стали частью ЕС, что является максимальным уровнем с 1983 года, в то время как 61% считают, что членство их страны в блоке — это хорошо, тогда как ранее такой уровень был зафиксирован только после падения Берлинской стены в 1989 году.

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