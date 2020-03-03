Парк мелового периода? Впервые обнаружена ДНК динозавра

Международная группа учёных объявила о сенсационном открытии. Команда ставит под вопрос общепринятое мнение, что ДНК разлагается менее чем за миллион лет, и заявляет о первом обнаружении сохранившейся ДНК динозавра. Также исследователи обнаружили сохранившиеся белки древних ящеров.

Подробности описаны в научной статье, опубликованной в журнале National Science Review.

Авторы изучали окаменелые останки детёнышей утконосого травоядного динозавра вида Hypacrosaurus stebingeri (гипакрозавра). Исследуемые особи на момент гибели были так малы, что едва ли могли сами о себе позаботиться.

Рассматривая микрофотографии кальцинированного хряща возрастом 75 миллионов лет, палеонтологи обнаружили несколько прекрасно сохранившихся клеток. Между двумя из них присутствовал своеобразный мостик. Подобные структуры образуются на последних стадиях деления, когда пара новорождённых клеток почти совсем разделилась. Найти следы столь тонкого процесса в ископаемых мелового периода было огромной неожиданностью.

Гипакрозавры относятся к травоядным динозаврам, процветавшим 75 миллионов лет назад.

Но на этом сюрпризы не закончились. В другой клетке обнаружились тёмные продолговатые структуры, похожие на хромосомы.

"Я не могла в это поверить, моё сердце почти перестало биться", — признаётся Алида Байюль (Alida Bailleul) из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук.

Тогда исследователи выполнили биохимические тесты. Сначала биологи решили поискать в окаменелостях белки. Они использовали антитела к коллагену II типа — преобладающему белку хрящей любых позвоночных. Антитела отреагировали на образец, показывая, что в нём сохранились молекулы названного белка.

"Этот иммунологический тест подтверждает наличие в останках этого динозавра исходных хрящевых белков", — заключает глава научной группы Мэри Швейцер (Mary Schweitzer) из Университета Северной Каролины.

Позднее палеонтологи перешли к поиску ДНК, из которой, собственно, и состоят хромосомы. Два химических маркера ДНК тоже отреагировали на образец.

Напомним: обычно считается, что ДНК разлагается менее чем за миллион лет. Поэтому эти результаты крайне удивительны.

Слева: две клетки соединены так, как будто они окаменели в процессе деления. В центре: клетка, содержащая объекты, похожие на хромосомы. Справа: окрашивание клетки указывает на присутствие ДНК.

Добавим, что в 2007 году группа Швейцер уже заявляла об открытии молекул белка в останках древней рептилии (тогда речь шла о бедренной кости тираннозавра). Однако многие коллеги не согласились с такими выводами. Критики указывали на то, что следы белка могли принадлежать современным бактериям или попасть в образец из-за загрязнения в лаборатории.

На сей раз у палеонтологов есть весомые аргументы в защиту своей теории. Бактерии не производят коллаген, а анализ выполнялся независимо в нескольких лабораториях, и трудно предположить, что во всех допустили одинаковое загрязнение.

Если результаты группы Швейцер подтвердятся, это будет настоящим прорывом. Исследование ДНК динозавров могло бы многое рассказать об этих удивительных существах.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о самой древней в мире РНК. Также мы рассказывали о том, как группа Швейцер обнаружила останки беременной ископаемой птицы, самый древний образец мягких тканей и узнала о беременности тираннозавра по составу кости.