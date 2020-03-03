Российская соцсеть поможет восстановить доступ к аккаунту по фото

Для восстановления утраченного доступа к аккаунту в социальной сети "Одноклассники" скоро не понадобится обращаться в службу поддержки. Достаточно будет воспользоваться новой функцией в приложении.

"Одноклассники" стали первой российской соцсетью, внедрившей распознавание лица и жестов для восстановления профиля — об этом Вестям.Ru сообщили в пресс-службе сервиса. Новая функция применяется, если не срабатывают стандартные методы восстановления доступа через электронную почту или SMS. Кроме того, нужно, чтобы в аккаунте пользователя были снимки, подходящие для идентификации.

После этого пользователю достаточно сделать селфи с определенным жестом — алгоритмы машинного обучения проанализируют, насколько снимок совпадает с фото в аккаунте и точно ли выполнено задание. Пока что принимаемые алгоритмами решения дополнительно проверяются модераторами.

В настоящее время функция работает в Android-приложении "Одноклассников", а в ближайшие месяцы появится и в iOS-версии.