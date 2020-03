Мария Шарапова летом сыграет в американской теннисной шоу-лиге

Американская теннисная лига World TeamTennis, основанная в 1973 году знаменитой Билли Джн Кинг, пригласила Марию Шарапову на свой Матч звезд. Кроме этого, россиянка, которая завершила профессиональную карьеру, сыграет в турнире WTT.

Матч всех звезд World TeamTennis по традиции открывал ее очередной, 45-й по счету сезон. Шарапова сообщила с своем Twitter, что была капитаном команды в составе Моники Пуиг, Коко Вандевей, Райана Харрисона и Марди Фиша. Они проиграли команде братьев Брайан – 13:22.

A brief minute in San Diego. 👋🏼Thanks for having me, @WorldTeamTennis ✨ pic.twitter.com/Lue6OablBm