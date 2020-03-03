В России назвали самые популярные иномарки по "национальности"

Автомобили иностранных брендов откровенно доминируют и на рынке нашей страны (несмотря на стабильное лидерство бренда Lada), и в российском автопарке в целом - он, к слову, лишь слегка не дотягивает до 45 миллионов машин. Но бренды из какой страны наиболее востребованы?

В структуре автопарка России машины иностранных производителей либо так называемые "условные иномарки" - автомобили зарубежных брендов, выпущенные на территории страны - занимают 63,3%. Согласно подсчетам агентства "Автостат", по состоянию на 1 января нынешнего года иномарками владеют 28,2 миллиона россиян.

И почти 23% из них - автомобили японских брендов. Связано это, скорее всего, не только с устоявшейся популярностью машин из Страны восходящего солнца, но и с продолжительным периодом активного ввоза в Россию подержанных "японок" с правым рулем - такие до сих пор считаются самыми популярными автомобилями, допустим, на Дальнем Востоке.

На втором месте вполне ожидаемо находятся машины корейских брендов, регулярно попадающие в последние годы в списки бестселлеров. Однако в автопарке в целом они занимают 11,8%. Слегка уступают им немецкие марки: автомобилей этого происхождения в России насчитали 10,4%.

Кроме них, в пятерку популярных иномарок российского парка попадают американские (7,4%) и французские (5,5%). Чешским машинам досталось всего 2%, а автомобилям китайского происхождения - 1,4%.