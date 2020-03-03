Спецслужбы обеспокоены ростом саморадикализации молодых людей в России

В России отмечается рост саморадикализации молодежи. Об этом сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

Молодые люди без видимого внешнего воздействия получают информацию из интернета и начинают преступную деятельность. Пржездомский напомнил о Владиславе Рослякове из Керчи, который устроил стрельбу в колледже, а также о недавнем задержании саратовских подростков, готовивших нападение на школу.

Пржездомский сообщил, что молодежь по-прежнему находится в зоне внимания вербовщиков террористов. Спецслужбы и силовые структуры России обеспокоены этими фактами. "Наша задача — выявление таких настроений среди подростков", — сказал он.

Первый замглавы аппарата НАК Игорь Кулягин также отметил, что вербовщики чаще всего ориентируются на молодежь и мусульман, передает ТАСС.