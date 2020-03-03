Двое погибших, семь пострадавших: автобус без тормозов устроил массовое ДТП. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент массового ДТП, произошедшего в понедельник, 2 марта, в Индонезии.

Как сообщают местные СМИ, аварию спровоцировал автобус. У него отказали тормоза, и водитель не смог остановиться перед скоплением транспортных средств, стоявших на светофоре перед перекрестком.

Автобус протаранил пять автомобилей и восемь мотоциклов, в результате ЧП погибли два человека, еще семь – получили травмы различной степени тяжести. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.

Полиция ведется расследование обстоятельства фатального инцидента.