Тема:

Аварии и ДТП 31 минута назад

3 марта 202012:21

Двое погибших, семь пострадавших: автобус без тормозов устроил массовое ДТП. Видео

Youtube/wotems kei

Камера наблюдения запечатлела момент массового ДТП, произошедшего в понедельник, 2 марта, в Индонезии.

 

Как сообщают местные СМИ, аварию спровоцировал автобус. У него отказали тормоза, и водитель не смог остановиться перед скоплением транспортных средств, стоявших на светофоре перед перекрестком.

Автобус протаранил пять автомобилей и восемь мотоциклов, в результате ЧП погибли два человека, еще семь – получили травмы различной степени тяжести. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.

Полиция ведется расследование обстоятельства фатального инцидента.

Ранее по теме

Сейчас

12:31

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

10:59

Следовавший в Цюрих самолет вернулся в Москву из-за технических проблем

10:48

Самолет Новосибирск - Москва экстренно снизился над Удмуртией

08:18

В Хабаровске экстренно приземлился самолет

07:38

Россия ввела запрет на регулярные рейсы в Южную Корею

03:28

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 90 тысяч человек

01:08

При артобстреле в Идлибе погиб один турецкий военный

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Второй российский самолет совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе

Второй российский самолет совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе

2 часа назад
Солдата, издевавшегося над Шамсутдиновым, приговорили к условному сроку и штрафу

Солдата, издевавшегося над Шамсутдиновым, приговорили к условному сроку и штрафу

1 час назад
Хайп или психологическая защита? Вдову-блогера травят из-за откровений на ТВ

Хайп или психологическая защита? Вдову-блогера травят из-за откровений на ТВ

7 минут назад
Спецслужбы обеспокоены ростом саморадикализации молодых людей в России

Спецслужбы обеспокоены ростом саморадикализации молодых людей в России

22 минуты назад
Григорий Родченков исчез и не выходит на связь

Григорий Родченков исчез и не выходит на связь

1 час назад
"Моя вселенная": Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

"Моя вселенная": Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

1 час назад
Мать, задушившая двухлетнюю дочь хлебом, сядет на 11 лет

Мать, задушившая двухлетнюю дочь хлебом, сядет на 11 лет

3 часа назад
Мышьяк, ртуть и металлы: эксперты Роскачества проверили губную помаду

Мышьяк, ртуть и металлы: эксперты Роскачества проверили губную помаду

4 часа назад
Путин о несанкционированных митингах: если не реагировать - будут жечь машины

Путин о несанкционированных митингах: если не реагировать - будут жечь машины

2 часа назад
Парк мелового периода? Впервые обнаружена ДНК динозавра

Парк мелового периода? Впервые обнаружена ДНК динозавра

50 минут назад
Столичные первоклассники сожгли глаза кварцевой лампой

Столичные первоклассники сожгли глаза кварцевой лампой

2 часа назад
Перед матчем "Спартак" – ЦСКА к футбольным фанатам пришла полиция

Перед матчем "Спартак" – ЦСКА к футбольным фанатам пришла полиция

1 час назад
Похожую на Дарта Вейдера скульптуру в Белоруссии посвятили спасателям

Похожую на Дарта Вейдера скульптуру в Белоруссии посвятили спасателям

30 минут назад
"Невеста комдива": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Невеста комдива": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

1 час назад
Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

21 час назад
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

22 часа назад
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Двое погибших, семь пострадавших: автобус без тормозов устроил массовое ДТП. Видео

Двое погибших, семь пострадавших: автобус без тормозов устроил массовое ДТП. Видео

31 минута назад
В Великобритании выпустили 7-килограммовую золотую монету, посвященную Бонду

В Великобритании выпустили 7-килограммовую золотую монету, посвященную Бонду

31 минута назад
Мария Шарапова летом сыграет в американской теннисной шоу-лиге

Мария Шарапова летом сыграет в американской теннисной шоу-лиге

32 минуты назад
В Таиланде беременную женщину спасли от гигантской кобры

В Таиланде беременную женщину спасли от гигантской кобры

37 минут назад
Российская соцсеть поможет восстановить доступ к аккаунту по фото

Российская соцсеть поможет восстановить доступ к аккаунту по фото

47 минут назад
Убийство блогерши: суд вынес приговор челябинцу

Убийство блогерши: суд вынес приговор челябинцу

1 час назад
ИИ научился определять коронавирус за секунды

ИИ научился определять коронавирус за секунды

1 час назад
Всех сотрудников Twitter попросили не ходить на работу. А некоторым - запретили

Всех сотрудников Twitter попросили не ходить на работу. А некоторым - запретили

1 час назад
Ялтинский международный экономический форум отложен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум отложен из-за коронавируса

2 часа назад
"Она раскаивается": затравившую школьницу башкирскую учительницу уволили по статье

"Она раскаивается": затравившую школьницу башкирскую учительницу уволили по статье

2 часа назад
Егор Титов: наверняка Кокорин все еще обижен на руководителей "Зенита"

Егор Титов: наверняка Кокорин все еще обижен на руководителей "Зенита"

2 часа назад
Медклиники разделят на три уровня со специальными знаками

Медклиники разделят на три уровня со специальными знаками

3 часа назад
Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре

Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре

5 часов назад
Япония утверждает, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет

Япония утверждает, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет

5 часов назад
Нетаньяху договорился с лидерами правых партий о встрече для формирования правительства

Нетаньяху договорился с лидерами правых партий о встрече для формирования правительства

5 часов назад
Россия ввела запрет на регулярные рейсы в Южную Корею и обратно из-за коронавируса

Россия ввела запрет на регулярные рейсы в Южную Корею и обратно из-за коронавируса

5 часов назад
Владельцы старых iPhone могут получить денежную компенсацию от Apple

Владельцы старых iPhone могут получить денежную компенсацию от Apple

5 часов назад
В Пентагоне признали отставание от РФ и КНР в сфере гиперзвуковых вооружений

В Пентагоне признали отставание от РФ и КНР в сфере гиперзвуковых вооружений

5 часов назад
Неожиданный позитив: статистика из Южной Кореи оказалась лучше прогнозов

Неожиданный позитив: статистика из Южной Кореи оказалась лучше прогнозов

5 часов назад
В Госдуме заявили, что налога на кошек и собак в России не будет никогда

В Госдуме заявили, что налога на кошек и собак в России не будет никогда

5 часов назад
Греция опровергает убийство двух мигрантов на границе

Греция опровергает убийство двух мигрантов на границе

5 часов назад
Инвесторы в Гонконге увидели свет в конце тоннеля

Инвесторы в Гонконге увидели свет в конце тоннеля

5 часов назад
Вернувшиеся в освобожденный Хретан сирийцы рассказали о зверствах боевиков

Вернувшиеся в освобожденный Хретан сирийцы рассказали о зверствах боевиков

6 часов назад
Коронавирус против туризма: топ-10 стран, которые пострадают больше всего

Коронавирус против туризма: топ-10 стран, которые пострадают больше всего

6 часов назад
Кадыров: "сделка века" Трампа - преступление против мусульманского мира

Кадыров: "сделка века" Трампа - преступление против мусульманского мира

6 часов назад
Шайба Наместникова помогла "Колорадо" одержать волевую победу в Детройте

Шайба Наместникова помогла "Колорадо" одержать волевую победу в Детройте

6 часов назад
Топ-10 ведущих мировых брендов смартфонов

Топ-10 ведущих мировых брендов смартфонов

6 часов назад
Госдеп взялся за китайских журналистов

Госдеп взялся за китайских журналистов

7 часов назад
Huawei отказывается от своего облачного бренда в России

Huawei отказывается от своего облачного бренда в России

7 часов назад
Глава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков

Глава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков

8 часов назад
Стало известно, что россиянки хотят получить в подарок на 8 Марта

Стало известно, что россиянки хотят получить в подарок на 8 Марта

8 часов назад
В России значительно выросло число хакерских атак в программах лояльности

В России значительно выросло число хакерских атак в программах лояльности

8 часов назад
Теперь точно: стало известно, кто представит Россию на "Евровидении"

Теперь точно: стало известно, кто представит Россию на "Евровидении"

14 часов назад
Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

19 часов назад
Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

02.03.2020 12:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку