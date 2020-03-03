Возле кассы не кашлять: московские аптеки по-своему подходят к профилактике коронавируса

Власти Москвы принимают меры в связи с первым зафиксированным случаем заражения коронавирусом COVID-19. В аэропортах пассажирам международных рейсов измеряют температуру, то же самое планируется делать и на входе в московское метро, хотя и выборочно.

Некоторые столичные организации по-своему подходят к профилактике заболевания. Так, в одной из московских аптек появилось объявление, призывающее покупателей не кашлять возле кассы. Об этом сообщает "Москва 24".

Тем временем первый заразившийся коронавирусом москвич Давид Беров рассказал в Instagram о своем состоянии. Он написал, что чувствует себя хорошо и уже несколько дней не испытывает симптомов ОРВИ.

Мужчина рассказал также, что у него несколько раз брали кровь на анализ.

"Финальные тесты, которые отправили в Новосибирск, не пришли до сих пор. Сейчас в больнице тишина, пришла проверка", – сообщил он.

Мужчина также положительно отозвался об условиях в больнице, а персонал назвал "идеальным" и "очень сочувствующим".

2 марта мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте проинформировал, что помимо Берова, заразившегося коронавирусом в Италии, в больницу были доставлены его близкие, а также пассажиры, которые возвращались в Москву тем же рейсом, что и Беров. Всего госпитализированы 24 человека. Еще 83 пассажира, летевшие вместе с Беровым, помещены на карантин.

Вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре заболевание распространилось за пределы КНР. Сейчас в мире насчитывается более 90 тысяч заболевших. В Европе очагом коронавируса стала Италия. В России на данный момент зафиксировано 6 случаев заражения.