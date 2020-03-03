Первую женщину-президента Академии звукозаписи уволили за превышение полномочий

Первая женщина-президент Академии звукозаписи, которая ежегодно вручает Grammy, была официально уволена с должности из-за превышения полномочий. Два расследования подтвердили, что Дебора Дуган оскорбляла и преследовала подчиненную, сообщает The Guardian.

В Академии заверили, что расследования были независимыми. Эксперты опросили 37 свидетелей произошедшего, а также изучили документы и переписку участников конфликта.

В январе этого года, когда Дуган заподозрили в нарушении, она рассказала о коррупции и сексуальных домогательствах в Академии. Тогда она подала в правоохранительные органы 44-страничную жалобу, в которой, в частности, обвиняет своего предшественника Нила Портнова в изнасиловании одной из сотрудниц. Дуган пыталась провести в организации ряд радикальных изменений.

"Я хотела провести изменения изнутри, – заявила тогда она. – Я верю в то, что Академия должна заступаться за артистов, и я пыталась с каждым шагом глубоко вдохнуть и сказать: "Ладно, я могу все изменить. Я могу все исправить".

17 января, за десять дней до вручения наград 62-й премии Grammy Дуган отправили в административный отпуск. Она занимала пост исполнительного директора Академии звукозаписи пять месяцев.