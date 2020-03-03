Похожую на Дарта Вейдера скульптуру в Белоруссии посвятили спасателям

В городе Любань в конце февраля была установлена скульптура с названием "Тебе, спасатель". На открытии арт-объекта в рамках областного семинара побывали несколько чиновников и представителей МЧС.

Скульптуру мгновенно окрестили Дартом Вейдером за сходство с героем вселенной "Звездных войн", возглавляющим многочисленные рейтинги злодеев всех времен и народов. Арт-объект на глазах обретает популярность: его фотографии и коллажи активно обсуждаются пользователями социальных сетей и публикуются средствами массовой информации.

Автором памятника оказался местный житель Сергей Крук. Белорусская пресса выяснила, что именно он создал скульптуру из силикатных материалов "Молодость и песня", установленную на средства слуцкого уксусного завода на въезде в деревню Покрашево.