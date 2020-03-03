Алексей Мордашов разрабатывает стратегию передачи активов своим детям

Российский миллиардер Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче состояния в 17 миллиардов долларов своим детям, пишет Bloomberg.

54-летний Мордашов рассказал агентству, не уточняя деталей, что он рассматривает возможность создания фонда "с определенной моделью управления", предусматривающей участие его детей.

"В моих компаниях работает до 140 тысяч человек, и я несу за них ответственность. Мне нужно подумать о том, как сделать систему стабильной, когда она будет унаследована", — заявил Мордашов, отец шестерых детей и пятый по величине состояния человек в России.

В прошлом году он начал передавать активы своим сыновьям Кириллу и Никите. Они получили 65% акций золотодобывающей компании Nordgold стоимостью 780 миллионов долларов и две трети доли в европейском туроператоре TUI AG стоимостью около 730 миллионов долларов.

По словам Мордашова, братья не приступили к управлению активами, поскольку они еще учатся в Москве. Миллиардер отметил, что его сыновья, вероятно, начнут свою карьеру не в его компаниях, поскольку им нужно испытать реальную жизнь, работая на других.

Основной актив Мордашова — это 77% металлургического холдинга "Северсталь". Кроме того, ему принадлежит энергомашиностроительный холдинг "Силовые машины", а также другие активы.