На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Украинские врачи подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в стране. Инфицированный обнаружен в Черновицкой области. Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, всего под подозрением находились четыре человека, но только у одного найден COVID-19, сообщает агентств РИА Новости.

Сейчас врачи работают с людьми, которые контактировали с зараженным. Их немного, отмечает Ляшко.

На данный момент общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 90 тысяч человек. Жертвами COVID-19 стали около 3 тысяч человек.



В частности, ухудшается ситуация в Южной Корее. Там зафиксировано 5 тысяч заболевших. Погибших – 28 человек. Крупнейший очаг коронавируса – Италия. Там количество инфицированных COVID-19 перевалило за 2 тысячи.