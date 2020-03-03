Коронавирус может помешать матчам чемпионатов Франции и Англии

Эпидемия коронавируса может привести к переносу матчей чемпионата Франции по футболу. В Англии рассматривают возможность проведения футбольных встреч при пустых трибунах.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран высказался за возможный перенос матчей Лиги 1. При этом чиновник считает, что необходимо применять индивидуальный подход и переносить только встречи в тех городах, где существует угроза заражения вирусом COVID 19. Полуфинальные матчи Кубка Франции "Лион" – "Пари Сен-Жермен" и "Ренн" – "СентЭтьен" пройдут в намеченный срок безо всяких ограничений.

В Англии также допускают возможность проведения матчей премьер-лиги, Чемпионшипа и других дивизионов без зрителей. При этом пока не планируется переносить футбольные матчи, как это было сделано в Италии.