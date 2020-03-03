Всех больных, прибывших в Москву из "подозрительных" стран, отправят в Коммунарку

Пациентов с ОРВИ, которые прибыли в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, отправят в новую больницу в Коммунарке. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она сообщила, что новый больничный комплекс полностью готов к приему таких пациентов. Там соблюдены все условия разобщенного пребывания, качественной диагностики и лечения. В настоящий момент таких пациентов перевозят из инфекционной больницы №1, передает ТАСС.



Накануне стало известно о том, что у москвича, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус COVID-19. По словам мэра Собянина, он находится в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь. Заболевание протекает в легкой форме. После этого в Москве были госпитализированы 24 человека, 83 находятся на карантине.

В столичных аэропортах работают медицинские посты. На входе в метро выборочно проверяют температуру. Также температуру измеряют в московских школах и детских садах.