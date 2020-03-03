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3 марта 202012:17

Новые документы связывают Huawei с поставками запрещенной техники в Иран

EPA

Китайская компания Huawei Technologies, которая на протяжении многих лет отрицает обвинения в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана, в 2010 году выпустила внутренние документы, которые показывают, что Huawei непосредственно участвовала в отправке запрещенного американского компьютерного оборудования крупнейшему оператору мобильной связи в Иране.

В двух внутренних документах, датированных декабрем 2010 года, представлено компьютерное оборудование, изготовленное компанией Hewlett-Packard Co и предназначенное для отправки иранскому оператору связи, сообщает Reuters. В другом документе компании Huawei, датированном двумя месяцами позже, говорится, что оборудование было доставлено в Тегеран и находится на таможне.

Накладные и другие внутренние документы, на которые ссылается агентство, представляют наиболее убедительные на сегодняшний день документальные доказательства причастности Huawei к предполагаемым нарушениям торговых санкций США. Эта информация может подкрепить многомесячную кампанию Вашингтона по дискредитации Huawei.

Соединенные Штаты пытаются убедить союзников отказаться от использования оборудования Huawei в своих мобильных телекоммуникационных системах нового поколения, известных как 5G. Доказательство причастности китайской компании к нарушению санкций может стать ещё одним аргументом для достижения этой цели.  Кроме того, власти США ведут борьбу с Huawei на юридическом фронте.

Недавно полученные документы связаны с многомиллионным телекоммуникационным проектом в Иране, который занимает видное место в текущем уголовном деле, возбужденном Вашингтоном против китайской компании и ее главного финансового директора Мэн Ванчжоу.  Дочь основателя компании Жэня Чжэнфэя была задержана в Канаде, и теперь ей грозит экстрадиция в США по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана. Власти Китая заявляли протест в связи с арестом топ-менеджера компании и потребовали освободить ее. Представители МИД страны обвинили Канаду в нарушении прав гражданки КНР.

Документы, не упомянутые ранее в уголовном деле, предоставляют новые подробности о роли компании Huawei в обеспечении иранского оператора связи многочисленными компьютерными серверами, коммутаторами и другим оборудованием производства HP, а также программным обеспечением других американских компаний, числе которых Microsoft, Symantec и Novell.

В обвинительном заключении США утверждается, что Huawei и Мэн Ванчжоу участвовали в схеме получения и отправки запрещенных американских товаров и технологий для иранского бизнеса Huawei и вывоза денег из Ирана путем обмана западных банков. В обвинительном заключении Huawei и Мэн Ванчжоу обвиняются в тайном использовании "неофициальной дочерней компании" в Иране под названием Skycom Tech для получения запрещенных товаров.

В обвинительном заключении говорится о том, что Huawei может попытаться заявить о незнании в отношении любого незаконного действия, совершенного Skycom от имени Huawei, включая нарушение американских законов о санкциях. В качестве ответчика указана Skycom, которую компания Huawei охарактеризовала как местного делового партнера в Иране. Записи в Гонконге, где компания Skycom была зарегистрирована, показывают, что фирма была ликвидирована в июне 2017 года.

Недавно полученные документы, оказавшиеся в распоряжении агентства Reuters, показывают, что другая китайская компания, Panda International Information Technology, которая не фигурирует в обвинительном заключении США, также участвовала в приобретении аппаратного и программного обеспечения для иранского проекта. Panda International имеет давние связи с Huawei и контролируется китайской государственной компанией. Представитель Huawei отказался от комментариев по данному вопросу, сославшись на продолжающееся судебное разбирательство.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что "Соединенные Штаты, не представив никаких доказательств, чрезмерно обобщают концепцию национальной безопасности и злоупотребляют государственной властью для необоснованного подавления конкретных китайских фирм". 

В обвинительном заключении США приводятся статьи агентства Reuters за 2012 и 2013 годы, в которых сообщалось, что в конце 2010 года компания Skycom предложила продать запрещенное компьютерное оборудование HP компании Mobile Telecommunication Co из Ирана на сумму не менее 1,3 млн евро. Иранский провайдер мобильной связи известен под различными названиями MCI и MCCI.

Более ранние отчеты Reuters основывались на прайс-листе, включенном в предложение Huawei и Skycom в октябре 2010 г. по расширению системы клиентского биллинга MCI. В то время компания Huawei заявила, что, в конечном счете, она никогда не поставляла товары HP в Иран. Пресс-секретарь Huawei сообщил агентству Reuters в 2012 г., что прайс-лист является "тендерным документом", представленным компанией Skycom, и что "Huawei никогда не поставляла оборудование... и не делала этого через Skycom".

Но новые документы — более 100 дополнительных страниц, связанных с проектом, — показывают, что компания Huawei участвовала в отправке, по крайней мере, некоторой части американского оборудования в Иран. Документы написаны на английском, китайском и фарси. Один из внутренних документов показал, что компания Huawei была глубоко вовлечена в проект расширения MCI. В нем говорится, что 25 сентября 2010 года оператор MCI обратился к компании Huawei с просьбой начать этот проект. "Контракт на поставку оборудования был подписан", — говорится в документе, без предоставления подробностей.

Документы также включают ведомость 2010 года, в которой перечислено оборудование, необходимое для проекта. Оно было произведено компанией Huawei и включает оборудование HP, а также серверное программное обеспечение Microsoft, Symantec и Novell. Документы также включают две накладные, датированные 7 и 13 декабря 2010 года, с логотипом Huawei в верхней части. Имя Huawei также фигурирует в метаданных списков — компьютерной информации о создании документов.

В накладных приведена подробная информация о 340 грузовых ящиках, их вес и размеры, с конечными пунктами назначения в крупных иранских городах Тегеран, Шираз и Мешхед. Накладные включают многочисленные серверы HP, коммутаторы и дисковые массивы, а также программное обеспечение Microsoft Windows Server 2003 и SQL Server 2000. Агентство Reuters не имеет доступа к другим транспортным записям — о прохождении таможни или информации о бланках доставки, в которых бы указывалось, какое оборудование дошло до MCI. Но в более позднем документе компании Huawei было указано, что оборудование для проекта расширения телекоммуникаций прибыло в Иран.
MCI не ответил на просьбу о предоставлении комментариев.

Среди документов значится письмо от MCI в адрес Huawei, датированное июлем 2011 года, где иранская сторона сообщает о ряде проблем с установкой оборудования HP в Ширазе по контракту с Panda International. Два года спустя, совместное письмо, подписанное официальными лицами Huawei и MCI в октябре 2013 года, подтвердило, что "проблемы и недостатки" по контракту на оборудование "были решены Huawei".

Согласно контракту, в котором упоминается счет-фактура от сентября 2010 года, MCI должна была оплатить услуги Panda International через филиал Китайского Строительного Банка в городе Шэньчжэнь — место расположения штаб-квартиры Huawei. Panda International контролируется China Electronics, китайской государственной технологической компанией. Согласно веб-сайту Panda International, у Panda "долгая и глубокая история с Huawei", которая началась в 2007 году. Источники Reuters сообщили, что Huawei регулярно использовала Panda International для поставки оборудования заказчикам в Иране и Сирии.

Panda International, China Electronics и Китайский Строительный Банк не ответили на запросы о комментариях. В 2014 году Министерство торговли США добавило Panda International в "черный список" компаний, которым фактически запрещено вести бизнес с американскими фирмами. Департамент сказал, что Panda International, возможно, пыталась "экспортировать товары в места назначения, подпадающие под санкции США".

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