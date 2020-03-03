В музее мадам Тюссо появилась фигура Джонсона с ребенком в переноске

В лондонском Музее мадам Тюссо статую премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона дополнили переноской с ребенком, сообщает "Маяк".

Поверх официального темного костюма восковому премьеру надели рюкзак-кенгуру, внутри которого спиной к зрителям сидит "новорожденный".

Как сообщалось ранее, 55-летний Борис Джонсон и его 31-летняя подруга Кэрри Симондс, проживающие вместе в официальной резиденции премьер-министра Соединенного Королевства, в воскресенье объявили о помолвке и скором пополнении семьи.

У Джонсона уже есть четверо общих детей с британским адвокатом Мариной Уилер, в браке с которой он состоит с 1993 года, а сейчас находится в состоянии развода.