Вечно беременные: названо животное, самки которого постоянно вынашивают потомство

Сумчатые млекопитающие известны в первую очередь своей оригинальной репродуктивной стратегией. Из-за короткого эмбрионального периода их детёныши рождаются плохо развитыми, а затем в течение длительного периода лактации растут в сумке матери.

Недавно же учёные из Австралии и Германии выяснили, что у одного вида австралийских сумчатых репродуктивная стратегия ещё более необычна. Речь идёт о болотных валлаби — зверьках, похожих на кенгуру. Оказалось, их самки остаются беременными на протяжении всей репродуктивной части своей жизни.

Специалисты поясняют: у валлаби есть две матки, каждая из которых имеет собственную шейку, яичники и яйцеводы (маточные трубы).

Всего за один-два дня до предстоящих родов беременная самка спаривается, и новый эмбрион начинает развиваться во второй, "свободной" матке.

Как только детёныш от первой беременности начинает питаться материнским молоком, новый эмбрион вступает в длительный период задержки развития (диапаузу), который может длиться около 11 месяцев и более.

Когда так называемый стимул сосания у детёныша, развивающегося в сумке, начинает снижаться, "замороженный" эмбрион возобновляет развитие. Затем цикл повторяется: на поздних сроках беременности самка вновь спаривается и так далее.

Таким образом, эти "матери-героини" остаются беременными на протяжении всего репродуктивного периода своей жизни. И это, кстати, настоящий "талант", поскольку зачатие во время активной беременности — дело очень сложное, отмечают биологи.

"Большую часть времени второй крошечный эмбрион находится в матке, почти не потребляя ресурсов, и на самом деле я не уверен, что животное вообще понимает, что оно беременно", — рассказал ScienceAlert соавтор работы Брэндон Мензис (Brandon Menzies) из Мельбурнского университета.

Это открытие его команда сделала, когда проводила ультразвуковые обследования самок болотных валлаби. Учёные давно подозревали о существовании феномена "вечной беременности", но лишь сейчас смогли это подтвердить.

Помимо УЗИ исследователи также провели анализ мазков, взятых из влагалища самок. В общей сложности биологи наблюдали за овуляцией, спариванием и беременностью десяти самок.

Справедливости ради стоит отметить, что так называемая перекрывающая беременность характерна не только для валлаби. Такой же "суперспособностью" обладают самки зайцев-русаков. Известно, что они спариваются за три-четыре дня до родов и вполне способны зачать "вторую очередь" потомства.

Однако у зайцев размножение происходит сезонно, то есть в определённый период самки получают передышку. Между тем болотные валлаби являются на данный момент единственными известными млекопитающими, самки которых пребывают в интересном положении постоянно.

Специалисты добавляют, что изучение эмбриональной диапаузы животных может пригодиться для разработки новых методик "консервации" эмбрионов для ЭКО.

Научная статья по итогам этого исследования опубликована в журнале PNAS.

Ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о животном, которое установило рекорд по сроку беременности.