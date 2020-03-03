Килиан Мбаппе может сыграть за Францию на Олимпиаде-2020

Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Килиан Мбаппе может принять участие в летних Олимпийских играх, которые нынешним летом пройдут в Японии. Форвард "Пари Сен-Жермен" включен в предварительный список олимпийской команды.

Многие сборные надеются включить в состав своих сборных на Играх-2020 ведущих игроков. Так ранее сообщалось о возможном участии в Олимпиаде бразильца Неймара и египтянина Мохамеда Салаха. Сам 21-летний Мбаппе очень хочет выступить в Токио, но клуб "ПСЖ" может не отпустить его на турнир.

В предварительном списке олимпийской сборной Франции 80 игроков, сообщает Евроспорт.Ru. Его сократят до 50 футболистов, а затем будет выбран окончательный состав из 18 игроков в возрасте до 23 лет и четырех представителей более старшего возраста.