Тема:

Коронавирус 4 минуты назад

3 марта 202013:21

Во Франции коронавирус увеличил продажи романа Камю "Чума"

http://book-side.blogspot.com

Во Франции из-за вспышки коронавируса COVID-19 выросли продажи романа "Чума" Альбера Камю.

По данным портала Edistat, которой ведет статистику продаж книг, продажи увеличились впервые за восемь недель. Например, в течение четвертой недели этого года было продано около 1,7 тысячи экземпляров книги, тогда как за этот же период прошлого года — всего около 450.

По последним данным, во Франции коронавирусом заразился 191 человек, из них 64 в департаменте Уаза​​​. Три человека скончались в результате болезни, передает РИА Новости.

Всего во всем мире заболели более 90 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в более чем 60 странах. Наиболее сильные вспышки заболевания – в Китае, Иране, Южной Корее и Италии.

Ранее по теме

Сейчас

14:19

Москву ждут новые температурные рекорды

13:59

Юрию Лужкову установят мемориальную доску в Москве

13:50

8 марта в Москве и Подмосковье проезд для женщин будет бесплатным

12:31

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

10:59

Следовавший в Цюрих самолет вернулся в Москву из-за технических проблем

10:48

Самолет Новосибирск - Москва экстренно снизился над Удмуртией

08:18

В Хабаровске экстренно приземлился самолет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков: какого именно Бога имел в виду Путин, будет "своевременно прояснено"

Песков: какого именно Бога имел в виду Путин, будет "своевременно прояснено"

42 минуты назад
Еще один рейс "Аэрофлота" вернулся в Москву из-за технических проблем

Еще один рейс "Аэрофлота" вернулся в Москву из-за технических проблем

1 час назад
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

57 минут назад
Всех больных, прибывших в Москву из "подозрительных" стран, отправят в Коммунарку

Всех больных, прибывших в Москву из "подозрительных" стран, отправят в Коммунарку

1 час назад
Хайп или психологическая защита? Вдову-блогера травят из-за откровений на ТВ

Хайп или психологическая защита? Вдову-блогера травят из-за откровений на ТВ

1 час назад
Возле кассы не кашлять: московские аптеки по-своему подходят к профилактике коронавируса

Возле кассы не кашлять: московские аптеки по-своему подходят к профилактике коронавируса

1 час назад
8 марта в Москве и Подмосковье проезд для женщин будет бесплатным

8 марта в Москве и Подмосковье проезд для женщин будет бесплатным

16 минут назад
Алексей Мордашов разрабатывает стратегию передачи активов своим детям

Алексей Мордашов разрабатывает стратегию передачи активов своим детям

52 минуты назад
Путин о несанкционированных митингах: если не реагировать - будут жечь машины

Путин о несанкционированных митингах: если не реагировать - будут жечь машины

4 часа назад
Спецслужбы обеспокоены ростом саморадикализации молодых людей в России

Спецслужбы обеспокоены ростом саморадикализации молодых людей в России

1 час назад
Парк мелового периода? Впервые обнаружена ДНК динозавра

Парк мелового периода? Впервые обнаружена ДНК динозавра

2 часа назад
Столичные первоклассники сожгли глаза кварцевой лампой

Столичные первоклассники сожгли глаза кварцевой лампой

3 часа назад
Перед матчем "Спартак" – ЦСКА к футбольным фанатам пришла полиция

Перед матчем "Спартак" – ЦСКА к футбольным фанатам пришла полиция

2 часа назад
Похожую на Дарта Вейдера скульптуру в Белоруссии посвятили спасателям

Похожую на Дарта Вейдера скульптуру в Белоруссии посвятили спасателям

1 час назад
"Невеста комдива": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Невеста комдива": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

2 часа назад
Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

22 часа назад
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

23 часа назад
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Евгений Поддубный: турецкая армия хорошо оснащена, но так, как сирийцы, она не воевала

Евгений Поддубный: турецкая армия хорошо оснащена, но так, как сирийцы, она не воевала

34 минуты назад
Двух туристок из России на надувных кругах унесло в море на Пхукете

Двух туристок из России на надувных кругах унесло в море на Пхукете

49 минут назад
Во Франции коронавирус увеличил продажи романа Камю "Чума"

Во Франции коронавирус увеличил продажи романа Камю "Чума"

56 минут назад
Первую женщину-президента Академии звукозаписи уволили за превышение полномочий

Первую женщину-президента Академии звукозаписи уволили за превышение полномочий

1 час назад
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

1 час назад
В музее мадам Тюссо появилась фигура Джонсона с ребенком в переноске

В музее мадам Тюссо появилась фигура Джонсона с ребенком в переноске

1 час назад
Вечно беременные: названо животное, самки которого постоянно вынашивают потомство

Вечно беременные: названо животное, самки которого постоянно вынашивают потомство

1 час назад
Двое погибших, семь пострадавших: автобус без тормозов устроил массовое ДТП. Видео

Двое погибших, семь пострадавших: автобус без тормозов устроил массовое ДТП. Видео

1 час назад
В Великобритании выпустили 7-килограммовую золотую монету, посвященную Бонду

В Великобритании выпустили 7-килограммовую золотую монету, посвященную Бонду

1 час назад
Мария Шарапова летом сыграет в американской теннисной шоу-лиге

Мария Шарапова летом сыграет в американской теннисной шоу-лиге

1 час назад
В Таиланде беременную женщину спасли от гигантской кобры

В Таиланде беременную женщину спасли от гигантской кобры

2 часа назад
Российская соцсеть поможет восстановить доступ к аккаунту по фото

Российская соцсеть поможет восстановить доступ к аккаунту по фото

2 часа назад
Убийцу модели отправили в тюрьму на девять лет

Убийцу модели отправили в тюрьму на девять лет

2 часа назад
ИИ научился определять коронавирус за секунды

ИИ научился определять коронавирус за секунды

2 часа назад
Солдата, издевавшегося над Шамсутдиновым, приговорили к условному сроку и штрафу

Солдата, издевавшегося над Шамсутдиновым, приговорили к условному сроку и штрафу

2 часа назад
"Моя вселенная": Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

"Моя вселенная": Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

2 часа назад
Григорий Родченков исчез и не выходит на связь

Григорий Родченков исчез и не выходит на связь

3 часа назад
Всех сотрудников Twitter попросили не ходить на работу. А некоторым - запретили

Всех сотрудников Twitter попросили не ходить на работу. А некоторым - запретили

3 часа назад
Ялтинский международный экономический форум отложен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум отложен из-за коронавируса

3 часа назад
"Она раскаивается": затравившую школьницу башкирскую учительницу уволили по статье

"Она раскаивается": затравившую школьницу башкирскую учительницу уволили по статье

4 часа назад
Егор Титов: наверняка Кокорин все еще обижен на руководителей "Зенита"

Егор Титов: наверняка Кокорин все еще обижен на руководителей "Зенита"

4 часа назад
Медклиники разделят на три уровня со специальными знаками

Медклиники разделят на три уровня со специальными знаками

4 часа назад
Мать, задушившая двухлетнюю дочь хлебом, сядет на 11 лет

Мать, задушившая двухлетнюю дочь хлебом, сядет на 11 лет

5 часов назад
Мышьяк, ртуть и металлы: эксперты Роскачества проверили губную помаду

Мышьяк, ртуть и металлы: эксперты Роскачества проверили губную помаду

6 часов назад
Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре

Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре

6 часов назад
Япония утверждает, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет

Япония утверждает, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет

6 часов назад
Нетаньяху договорился с лидерами правых партий о встрече для формирования правительства

Нетаньяху договорился с лидерами правых партий о встрече для формирования правительства

6 часов назад
Россия ввела запрет на регулярные рейсы в Южную Корею и обратно из-за коронавируса

Россия ввела запрет на регулярные рейсы в Южную Корею и обратно из-за коронавируса

6 часов назад
Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

20 часов назад
Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

02.03.2020 12:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку