Во Франции коронавирус увеличил продажи романа Камю "Чума"

Во Франции из-за вспышки коронавируса COVID-19 выросли продажи романа "Чума" Альбера Камю.

По данным портала Edistat, которой ведет статистику продаж книг, продажи увеличились впервые за восемь недель. Например, в течение четвертой недели этого года было продано около 1,7 тысячи экземпляров книги, тогда как за этот же период прошлого года — всего около 450.

По последним данным, во Франции коронавирусом заразился 191 человек, из них 64 в департаменте Уаза​​​. Три человека скончались в результате болезни, передает РИА Новости.

Всего во всем мире заболели более 90 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в более чем 60 странах. Наиболее сильные вспышки заболевания – в Китае, Иране, Южной Корее и Италии.