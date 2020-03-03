Еще один рейс "Аэрофлота" вернулся в Москву из-за технических проблем

Второй за день самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву, прервав полет из-за технических неполадок. В Шереметьеве приземлился следовавший в Софию Airbus A320, у которого в небе над Белоруссией сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей.

Экипаж развернул воздушное судно на подлете к Бресту, у самой границы с Польшей и менее чем через полтора часа посадил лайнер в Москве.

Незадолго до этого в Шереметьеве совершил посадку Boeing 737-800 "Аэрофлота", который не добрался до Цюриха из-за сработавшего датчика отказа закрылок.

Ранее сегодня из-за сообщений о минировании были прерваны рейсы Владивосток — Москва и Новосибирск — Москва. Первое воздушное судно село в Хабаровске, второе — в Перми, пассажиров эвакуировали, самолеты осматривают представители спецслужб.