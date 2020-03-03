Евгений Поддубный: турецкая армия хорошо оснащена, но так, как сирийцы, она не воевала

У турецкой армии дела в Идлибе идут не так, как задумывалось в генштабе Турции. Об этом сказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный. "Турецкая армия — это хорошо оснащенная, довольно дорогая армия, которая никогда не воевала. Сирийская армия не имеет таких технических возможностей, но зато воюет уже восьмой год", — подчеркнул Евгений Поддубный.

В небе над Идлибом массированно применяются турецкие ударные беспилотники. "Надо признать, что это очень хорошие беспилотники", — подчеркнул Поддубный. Они наносят удары не только по позициям войск, но даже по одиночным целям сирийских военных: автомобилям, бронетехнике и мотоциклистам.



"Трех суток хватило бойцам сирийской армии, чтобы подстроиться под новые военные реалии. Это очень быстрая реакция. И вот итог — боевые действия идут опять в пользу правительственных сил. Боевики террористической группировки Хайат Тахрир аш-Шам (запрещена в России) даже при поддержке хорошо оснащенной турецкой армии так и не смогли добиться сколько-нибудь значимого успеха".

"Уже потеряно более десятка беспилотников, а это дорогое удовольствие", — сообщает военкор ВГТРК и отмечает, "кто бы мог подумать, что турецкие специалисты будут работать совместно с Хайат Тахрир аш-Шам, бывшим филиалом "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Сирии".

По словам журналиста, ему начали поступать угрозы от турецких радикалов. Сообщения, в которых турки обещают расправиться с корреспондентом, приходят ему прямо в личные социальные сети.

5 марта в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на которых будет обсуждаться, в том числе, и ситуация в Сирии. "Это будет, безусловно, непростая встреча, но главы государств подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и свою приверженность сочинским договоренностям. Это важно", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.