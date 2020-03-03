Двух туристок из России на надувных кругах унесло в море на Пхукете

Около часа спасатели острова Пхукет в Таиланде искали туристок из России 25-ти и 27 лет. Как сообщают местные СМИ, купавшихся на надувных кругах девушек на 3 километра отнесло течением в море от пляжа Карон.

Длительное отсутствие туристок заметил их гид. Он обратился в полицию. Спасатели обнаружили девушек и доставили их на берег.

Туристки из России не пострадали, они здоровы и вернулись в свою гостиницу в районе пляжа Патонг, передает РИА Новости.