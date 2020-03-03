Песков: какого именно Бога имел в виду Путин, будет "своевременно прояснено"

Внесение в Конституцию РФ поправки с упоминанием Бога не повлияют на светский характер российского государства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Общаясь с журналистами, Песков ответил на вопрос, какого именно бога имел в виду Путин, предлагая соответствующую поправку. По словам Пескова, это будет "своевременно прояснено", передает "Интерфакс".

На вопрос о том, не скажется ли внесение поправки с тезисами о Боге на положении атеистов в России, Песков заявил, что пока не может ответить на этот вопрос.

"Но очевидно, что государство свой светский характер не теряет", – заверил он.

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что до голосования по поправкам в Конституцию будет проведена "широкая кампания по разъяснению этих поправок", так что соответствующие толкования будут даны заблаговременно.

Песков добавил, что внесенные президентов поправки прошли юридическую экспертизу.

"Юристы в Думе и в администрации президента активно вовлечены в экспертный анализ этих поправок", – указал официальный представитель Кремля.

2 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к основному закону государства. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что поправки содержат положение о Боге. В частности, такие тезисы будут содержаться в третьей статье Конституции.