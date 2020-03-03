Остановленного школьником педофила отправили в психбольницу Иркутска

Суд признал похитившего школьницу в Иркутске невменяемым. Он помещен в психиатрическую больницу.

"Вести Иркутск" напоминают, ЧП случилось в ноябре 2019 года на улице Новаторов. 48-летний иркутянин силой затащил 9-летнюю девочку в свой автомобиль. Крики ребенка о помощи услышал 16-летний подросток, проходивший мимо. Он позвал на помощь мужчину, и вдвоём они смогли блокировать проезд машине похитителя. После чего, девочка смогла выскочить из салона.



Водителя автомобиля полицейские задержали по горячим следам. В ходе следствия было установлено, что мужчина был уже, дважды судим за изнасилования. А во время попытки совершить третье преступление он не осознавал характер и опасность своих действий, говорится в материалах судебно-медицинской экспертизы.

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области Карина Головачева подчеркнула, обвиняемый по психическому состоянию представляет общественную опасность. Поэтому он не привлекается к уголовной ответственности. "Его уголовное дело в настоящее время направлено в Ленинский суд для применения в отношении него мер медицинского характера", — заключила Карина Головачева.