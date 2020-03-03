Архитекторы из Азова исследуют русскую крепость на территории Ирана. Как сообщает ГТРК "Дон-ТР", речь идет об укреплении, расположенном недалеко от города Тебриз. Сооружение датируется началом XX века.

По словам директора Азовского музея-заповедника Евгения Мамичева, донские специалисты уже посетили Иран с ознакомительным визитом. Подписан меморандум о совместной работе с Тебризским университетом исламского искусства. К сожалению, в самой крепости археологам побывать не удалось из-за плохой погоды. О ее внешнем виде они могут судить только по спутниковым снимкам. Видимо, она схожа с азовской крепостью, основанной в XV веке.

Со своей стороны ученые из Ирана проявляют большой интерес предметам исламского искусства, которые хранятся в фондах Азовского музея-заповедника.