ЦБ Малайзии снизил ключевую ставку до 10-летнего минимума на фоне коронавируса

Центральный банк Малайзии снизил ключевую процентную ставку до минимального уровня за 10 лет, стремясь смягчить экономические последствия коронавируса.

Регулятор (Bank Negara Malaysia, BNM) снизил ставку овернайт на 25 базисных пунктов до 2,5%. Это уже второе снижение ставки в текущем году.

Комитет по денежно-кредитной политике BNM заявил, что вспышка вируса COVID-19 отразится на экономике Малайзии, особенно в первом квартале, и повлияет на годовой показатель роста.

"Снижение ставки овернайт призвано обеспечить более благоприятную денежно-кредитную среду для поддержки прогнозируемого улучшения экономического роста на фоне ценовой стабильности", — говорится в заявлении комитета.

Последний раз центральный банк снижал ставку в январе – также на 25 базисных пунктов. Тогда регулятор назвал это упреждающим шагом, призванным обеспечить сохранение тенденции к росту экономики.

BNM зафиксировал рост ВВП Малайзии на 3,6% в четвертом квартале, минимальный со времен мирового финансового кризиса. Рост по итогам 2019 года составил 4,3%.

Быстрое распространение коронавируса по всему миру омрачает перспективы экономики Малайзии, нанося удар по ее экспорту и туристической отрасли.

На прошлой неделе правительство страны объявило о пакете стимулирующих мер на 20 миллиардов ринггитов (4,76 миллиарда долларов), чтобы смягчить последствия вспышки для пострадавших компаний и домохозяйств.