Завод Nissan в Петербурге сократит объемы выпуска

Российское представительство Nissan намерено уменьшить объемы производства на своем заводе в Санкт-Петербурге. Сроки вынужденного "полу-отпуска" пока не называются, но в Nissan уже подчеркнули, что пресловутый коронавирус тут ни при чем.

Пока речь идет о нескольких месяцах: предприятие перейдет на односменный режим работы. Как утверждает "Интерфакс" со ссылкой на представителей компании, связано это с непростой ситуацией на рынке новых легковых автомобилей в России.

Пока неизвестно, когда именно завод сменит режим работы, и как долго это продлится. Однако в Nissan подчеркнули, что российский рынок остается для бренда приоритетным, и предприятие вернется к привычному графику сразу же, как только позволит экономическая ситуация.

В Петербурге Nissan собирает для нашей страны кроссоверы X-Trail, Qashqai и Murano. Продажи марки в России планомерно сокращаются: в 2019 году они упали на 20%, а по итогам января уменьшились еще на 1%. Однако при этом в прошлом году объемы производства кроссовера Qashqai даже чуть выросли - правда, всего на 3%. Тем не менее, за 2019 год завод собрал немногим более 52 тысяч машин при паспортной мощности в 100 тысяч автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса в Китае тоже может повлиять на работу завода: на предприятии опасались возникновения проблем с поставками комплектующих из-за остановки промышленности в Поднебесной и нарушения логистических цепочек.