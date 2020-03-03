Более 130 тыс. незаконных иммигрантов прибыли в Грецию из Турции

Из Турции в Грецию за последнюю неделю прибыли 130 469 незаконных иммигрантов, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

На границу Греции с Турцией 3 марта прибудут председатель Евросовета Шарль Мишель, председатель Европейского парламента Давид Сассоли и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы оценить обстановку на месте.

В свою очередь правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к ЕС с просьбой помочь мигрантам.

Турция открыла границы с ЕС для беженцев, поскольку страна якобы неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. Между тем министр по делам миграции и убежища Греции Панайотис Митаракис заявил о неготовности Греции принять мигрантов.