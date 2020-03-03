Глава ростовского МЧС пойдет под суд

Глава ростовского управления по делам ГО и ЧС пойдет под суд. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на "Интерфакс". Игорь Евстафьев подозревается в превышении должностных полномочий. Уголовное дело передано в суд.

В результате проведенных следственных действий выяснилось, что в 2010-2019 годы, находясь в должности главы управления МЧС Астрахани, Евстафьеву удалось фиктивно оформить на работу нескольких спортсменов. Сотрудники получали заработную плату и премии только за участие в соревнованиях. В целом им было перечислено 24 миллиона рублей.

С 2019 года Евстафьев занимает пост главы управления по делам ГО и ЧС в Ростове.