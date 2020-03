Коронавирус подвел. Японских фанатов выгнали со стадиона "Лейпцига"

Для 20 японских футбольных болельщиков матч чемпионата Германии между "Лейпцигом" и "Байером" (1:1) закончился скандалом: охрана арены вывела азиатов из-за подозрения в том, что среди них есть инфицированные коронавирусом.

Позднее руководство клуба "РБ Лейпциг" принес извинения фанатов из Японии: "К сожалению, в данном случае из-за ряда неопределенностей вокруг сложившейся ситуации, которые сказались и на нас, с нашей стороны была допущена ошибка по отношению к нашим гостям из Японии. Мы хотим принести свои извинения за эту ошибку".

Более того, в клубе постарались найти болельщиков из Страны Восходящего солнца и через некоторое время сообщили, что "встретились с людьми, затронутыми данным инцидентом, и пригласили их на стадион. Также им вновь были принесены извинения".

"В данном инциденте, который стал следствием высокой озабоченности острой проблемой коронавируса, – сообщает официальный Twitter "Лейпцига". — Меры, предпринятые нашей службой охраны, были ошибочными, и мы это признаем".

Our statement on yesterday's incident involving Japanese spectators. #RBLeipzig apologises for the mistake and would like to make amends. pic.twitter.com/4VrKw5Aa8X