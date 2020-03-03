8 марта в Москве и Подмосковье проезд для женщин будет бесплатным

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать жительницам региона подарок к Международному женскому дню. 8 марта проезд в общественном транспорте для всех женщин будет бесплатным, сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Немного забегая вперед — о подарке к 8 Марта. Мы договорились с @VorobievAndrey, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным. Парковка на столичных улицах 8 и 9 марта тоже будет бесплатной. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 3, 2020

По его словам, прокатиться бесплатно женщины смогут в том числе в пригородных электричках (кроме аэроэкспресса).

Также, по словам мэра, 8 и 9 марта в Москве можно будет бесплатно парковаться.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что 8 марта все подмосковные музеи откроют двери для женщин и детей.

"Хорошая возможность в этот весенний день выбраться из дома и интересно провести время, – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". – Можно отправиться в один из подмосковных музеев, где вход для женщин и детей тоже будет бесплатным".