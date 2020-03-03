Санобработка и контроль температуры: профилактика коронавируса в столице

В Москве усилен санитарный контроль в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-19. В школах и детсадах отменены массовые мероприятия и занятия в бассейнах. При малейших признаках недомогания детей будут отправлять домой. Дополнительные меры приняты также в наземном транспорте и метро: перед выходом в рейс в вагонах проводят обязательную дезинфекцию.

Депо метрополитена — и уже здесь вагоны полны людей: подвижной состав готовят перед выходом к пассажирам. Санитарная обработка — ежедневная, и проводится она тщательно.

Все поверхности салона протирают специальными средствами, обивку сидений чистят моющими пылесосами. Отдельное внимание уделяют поручням, сиденьям и стеклам. Дезинфекцию проводят при каждом заходе в депо. Кроме этого составы московской подземки проходят кварцевание.

"В подвижном составе нового типа "Ока" и "Москва" имеются ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха, встроенные в систему кондиционирования. Кроме того, в депо в остальном подвижном составе используются ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха переносного типа", — рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе медицинской службы Московского метрополитена Лариса Конарева.

Тщательно убираются и станции, и вестибюли метро — все места большого скопления людей. Активные меры профилактики вирусных заболеваний предпринимают и в образовательных учреждениях. Теперь при входе в школу вместо сменки у детей проверяют температуру.



Во всех школах отменили выездные занятия и уроки в бассейнах. Чтобы не допустить распространения болезней, обычные занятия станут проводить в одном и том же кабинете, учителя по отдельным предметам сами будут ходить по классам. Если признаки заболевания все же обнаружат, ученика сразу же проведут в медкабинет, о симптомах сообщат в поликлинику и вызовут родителей — без них ребенка домой не отпустят.

И все же в Департаменте здравоохранения советуют не забывать об индивидуальных мерах профилактики вирусных заболеваний: меньше времени проводить в общественных местах, чаще мыть руки, укреплять иммунитет и при первом недомогании обратиться к врачу.