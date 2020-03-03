Юрию Лужкову установят мемориальную доску в Москве

Бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову установят мемориальную доску на доме, где он жил. Соответствующее решение принято президиумом правительства столицы, сообщает агентство ТАСС.

Уточняется, что доска появится на доме по адресу улица 3-я Тверская-Ямская, дом 48.

14 февраля указ об увековечивании памяти Юрия Лужкова издал Владимир Путин. Он рекомендовал установит мемориальную доску в Москве и присвоить имя экс-мэра Московскому городскому университету управления.

Юрий Лужков занимал пост мэра российской столицы 18 лет. Экс-градоначальник скончался в возрасте 83 лет из-за осложнения после операции на сердце.