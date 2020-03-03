Собутыльники изнасиловали и избили до смерти мужчину в Москве

В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в изнасиловании и убийстве своего собутыльника, говорится в сообщении столичного управления СКР.

Трагедия разыгралась вечером 2 марта в квартире на Нижегородской улице, где приятели отмечали наступление весны. Из-за чего произошел конфликт, остается неизвестным, но словами он не ограничился: двое приятелей избили приятеля из соседнего дома, а потом еще и изнасиловали его бутылкой. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Собутыльники спешно покинули квартиру, а спустя несколько часов их задержали. Против подозреваемых возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Меру пресечения ранее судимым мужчинам изберут в ближайшее время.