В центре Туапсе маневровый поезд отрезал ногу девушке, потерявшей сознание

В центре Туапсе 22-летняя девушка поздним вечером переходила железнодорожные пути, споткнулась и потеряла сознание. В этот момент по рельсам шел маневровый поезд. В темноте машинисты не заметили человека, лежавшего на путях.

Поездом девушке отрезало ногу, но она смогла самостоятельно доползти до освещенного места. Там ее заметил случайный прохожий – им, как позже выяснили "Туапсинские вести", оказался 19-летний местный житель Сергей Веселовский.

Он вызвал скорую и оставался с пострадавшей до приезда врачей. В ЦРБ №1 хирурги и травматологи оказали девушке первую помощь, благодаря чему удалось стабилизировать ее состояние, а затем санавиацией отправили в Краснодар. Там ей сделали несколько операций, сообщает ИА KrasnodarMedia/

Расследование по факту ЧП проводит Линейный отдел полиции Туапсе.