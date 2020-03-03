Защищала ребенка: жительница Новочебоксарска свалила школьника в лужу и отняла его шапку

В Новочебоксарске во дворе жилого дома рассерженной матери показалось, что ее сына обижают, и она выбежала на его защиту. Одному из школьников особенно досталось: женщина отняла его шапки и бросила в в сторону и повалила ребенка сначала на асфальт, а потом в лужу.

Портал Pg21.ru сообщил, что причиной женской агрессии была игра детей, которые забавлялись, отбирая друг у друга шапки. Мать одного из ребят сообщила, что ее сын прибежал домой "в ужасе от увиденного". Второй мальчик отделался промокшей одеждой и синяками.