Экономика ЮАР вступила в рецессию второй раз за два года

Экономика Южной Африки вступила во вторую рецессию за последние два года в четвертом квартале 2019 года, поскольку сокращение объемов производства отмечалось в секторах сельского хозяйства, транспорта и строительства, передает Reuters.

Спад является еще одним препятствием для усилий президента Сирила Рамафосы по оживлению экономики и снижению суверенного долга страны до уровня ниже инвестиционного рейтинговым агентством Moody's.

Статистическое управление Южной Африки сообщило, что экономика сократилась на 1,4% в четвертом квартале после пересмотренного сокращения на 0,8% в третьем квартале. Опрошенные агентством Reuters экономисты при этом прогнозировали сокращение только на 0,1%.

По словам заместителя главы статистического ведомства Южной Африки Джо де Беера, экономика страны вновь вошла в период рецессии, поскольку спад отмечался в двух кварталах подряд. Ранее это происходило в начале 2018 года.

В квартальном выражении сельское хозяйство сократилось на 7,6%, транспортная отрасль — на 7,2%, строительство — на 5,9%, производство электроэнергии — на 4%, розничная торговля — на 3,8%.

Валовой внутренний продукт сократился на 0,5% в годовом исчислении в четвертом квартале после роста на 0,1% в предыдущем квартале. Экономика выросла на 0,2% в 2019 году по сравнению с ростом на 0,8% в 2018 году.

Уэйн МакКурри, портфельный управляющий в FNB отметил, что вину за рецессию можно возложить на энергокомпанию Eskom и отключения электроэнергии, но нельзя списывать со счетов и власти страны, поскольку они проводят реформы слишком медленно.

Регулярные отключения электроэнергии, которые связаны с тем, что Eskom не может удовлетворить спрос на энергоресурсы, привели к снижению деловой активности и доверия потребителей в Южной Африке.

В статистическом ведомстве сообщили, что расходы потребителей в четвертом квартале сократились на 1,2% в квартальном выражении после сокращения на 0,4% в третьем квартале.

Южноафриканские ритейлеры изо всех сил пытались увеличить прибыль, так как ограниченные в средствах покупатели тратят деньги на продукты питания, а не на товары с более высокой маржой, такие как электроника, что наносит ущерб крупным ритейлерам.

На прошлой неделе министерство финансов Южной Африки сократило прогноз экономического роста на 2020 год до 0,9% и заявило, что сократит заработную плату в государственном секторе, чтобы сдержать растущий дефицит бюджета.