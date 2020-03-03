Вильфанд: в ближайшие два дня Москву ждут температурные рекорды

Новые рекорды по теплу установит в среду и четверг погода в московском регионе. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, будут побиты рекорды, установленные 61 год и 25 лет назад, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, в четверг дневная температура прогнозируется от 11 до 13 градусов.

"Рекорд 5 марта 1995 года, когда воздух прогрелся до 8,9 градуса, конечно, будет побит", — отметил метеоролог.