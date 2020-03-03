Индия ограничивает экспорт лекарств на фоне коронавируса

Индия, крупнейший мировой поставщик дженериков, ограничила экспорт 26 фармацевтических ингредиентов и производимых из них лекарств, включая парацетамол, поскольку вспышка коронавируса приводит к сбоям в поставках. Об этом сообщает Reuters.

Индийские компании получают из Китая почти 70% активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), применяемых в производстве их лекарственных препаратов. Отраслевые эксперты говорят, что они, вероятно, столкнутся с дефицитом поставок, если эпидемия затянется.

"Экспорт определенных АФИ и составов, изготовленных из этих АФИ... настоящим "ограничивается" с немедленным вступлением в силу и до дальнейших распоряжений", — заявил руководитель Главного управления внешней торговли (DGFT), не уточнив степень ограничений.

Приведенный правительством список из 26 АФИ и их составов составляет 10% всего индийского фармацевтического экспорта.

Быстрое распространение коронавируса COVID-19 по всему миру привело к сбоям в цепочках поставок и нарушило деловую активность в глобальном масштабе.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в понедельник снизила прогноз роста мировой экономики на 2020 год до 2,4% — минимума с 2009 года. В случае, если вирус распространится по всей Азии, Европе и Северной Америке, рост может замедлиться еще сильнее — до 1,5%.