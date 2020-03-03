Цветочный трафик из Абхазии: мимозу массово повезли в регионы

На российско-абхазской границе начался массовый ввоз мимозы. В Россию уже поставлено 90 тонн цветов акации серебристой. В этом году цветочного бума не ожидают, поставки сократились вдвое. Из-за сильного мороза значительная часть урожая погибла.

Машины с душистыми цветами еще в конце февраля были замечены на границе. Как и любой другой груз цветы тоже проходят проверку на таможенном посту. В этом году бизнесмены из Абхазии подали декларации на ввоз в Россию больше ста тонн мимозы. Половина уже достигла пункта назначения, бум ожидается в преддверие 8 марта.

Появился на границе и цветочный базар, сообщают "Вести Сочи", там мимозу продают килограммами. За один килограмм цветов просят порядка 500 рублей. В самом Сочи стандартный букетик предлагают за 150 рублей, однако, местных мимозой не удивить — деревья цветут во дворах и на обочинах дорог.

Стоит отметить, что Сочи является перевалочным пунктом, цветочный трафик продолжается далеко в регионы.