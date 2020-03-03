Формула-1. Команда Ferrari манипулировала цифрами расхода топлива

Международная федерация автоспорта проводила специальное расследование ситуации с расходом топлива на болидах итальянской команды Ferrari. FIA подозревала Скудерию, что она использовала более 100 кг топлива в час и, кажется, эти подозрения оправдались.

"В ходе изучения подозрения о том, что Ferrari манипулировала измерениями расхода топлива и сжигала более 100 кг топлива в час, подтвердились, — говорится в издании Auto Motor und Sport. – Эта уловка не только давала большую мощность, но и повышала надежность благодаря более эффективному охлаждению цилиндров".

Тем не менее, кажется, что итальянская "конюшня" не понесет никакого наказания, утверждают журналисты издания. По итогам собственного расследования FIA выпустила заявление, в котором сообщила, что пришла к соглашению с Ferrari, а его детали не разглашаются.