Ларисе Малеванной врачи давали 2-3 месяца жизни, но она победила рак

Лариса Ивановна Малеванная до сих пор называет себя актрисой-самозванкой, хотя дважды ее приглашал в свой театр великий Георгий Товстоногов, она играла в Театре Ленсовета, снялась в таких известных фильмах, как "Единственная", "Подросток", "Легенда о Тиле", "Идиот", "Оттепель", "Адмиралъ", "Крымский мост. Сделано с любовью" и многих других.

Однако сама актриса признается, что для многих до сих пор остается мамой самой известной "Интердевочки" Тани.

Лариса Малеванная родилась в небольшом селе Федоровка Ростовской области. Еще подростком мечтала о сцене, но не верила, что для нее эта мечта достижима, и потому после школы пошла в педагогический вуз.

Однако вскоре Малеванная его бросила и отправилась в Ленинград, где с первой попытки поступила на режиссерский курс Александра Музиля в прославленный ЛГИТМиК.

Там же она познакомилась со своим первым мужем Геннадием Опорковым, от которого на втором курсе родила сына Александра.

По окончании вуза Опоркова взяли в Театр имени Ленсовета, где он вскоре стал главным режиссером.

Лариса перешла работать к супругу, но их отношения разладились. Супруги развелись, и Малеванная по приглашению Товстоногова ушла в прославленный БДТ.

После расставания с Опорковым Малеванная пыталась найти женское счастье в отношениях, которые длились 20 лет. Однако, по ее словам, попытка оказалась пыткой, и она сама поставила в тех отношениях точку.

Во время съемов сериала "Оттепель" как гром среди ясного неба прозвучал диагноз: рак.

Врачи давали Ларисе Ивановне два-три месяца жизни, но, к счастью, их прогнозы не оправдались.

Актриса и по сей день востребована в профессии, окружена любовью близких – внуков и правнуков, пишет детские книги.

Что помогло ей победить онкологию? Почему она рассталась с Опорковым и называет "пыткой" жизнь со вторым мужем?

Как ее изменила роль матери проститутки "интердевочки" Тани? Что произошло с ее родителями? И почему прославленная актриса считает себя в профессии "самозванкой"?

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – актриса Лариса Ивановна Малеванная.