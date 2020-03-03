В Подмосковье на месте популярной зоны отдыха может появиться жилой комплекс

В подмосковном Дзержинском под угрозой разрушения оказался горнолыжный склон и небольшое озеро — популярные места для отдыха горожан. Строительная компания планирует возвести гигантский жилой комплекс прямо на берегу.

Местные жители внимательно изучают стенд, который недавно установили через дорогу от их домов. Изображение недвусмысленно дает понять, что вскоре на территории горнолыжного комплекса, расположенного на берегу карьера, начнут строить жилой комплекс.

"Совет депутатов нашего города принимал решение о развитии этой части территории как зоны отдыха. Здесь планировался бульвар. Здесь планировалась красивая территория для отдыха наших жителей!" — говорит Юрий Шаврин.

Карьер, отдыхать и рыбачить на который приезжают со всего Подмосковья, жители Дзержинского называют жемчужиной города. Они давно ждут запланированного благоустройства береговой линии, но никак не многоэтажной застройки.

"Мы жили здесь мечтой, что здесь будет хороший парк, хорошая зона отдыха. Сейчас наша мечта фактически умирает", — говорит Евгений Чернышов.

На экстренно созванных публичных слушаниях атмосфера накалилась с первых минут.

- Что будут видеть люди за окном вместо горы и леса? Окна!

Генеральный директор компании-застройщика Денис Волкович утверждает, что все делается по закону.

"Есть градостроительный план земельного участка. Это документ, на основании которого можно проводить архитектурно-градостроительное проектирование. Проект достаточно комплексный: это и магазины, и рестораны, и фитнес с детской направленностью. В проекте присутствуют апартаменты", — рассказал он.

Но люди уверены, что в проекте не учтены многие обстоятельства. Если здесь появятся 612 жилых апартаментов, начнется коллапс в детских садах и школах — они уже перегружены.

"Люди поведут детей в существующие школы, детские сады. Сильно увеличится нагрузка на всю городскую инфраструктуру", — говорит Александр Поздняков.

В спор жителей и застройщика вмешались местные власти. После бурных дебатов появилось ощущение, что компромисс между сторонами все еще возможен. В администрации обещают держать ситуацию на контроле.

"Я понимаю обеспокоенность жителей. На сегодняшний день уже не стоит вопрос о строительстве таких апартаментов в том виде, в котором они сейчас представлены. Этот вопрос, естественно, я буду поднимать на достаточно высоком уровне", — обещает глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова.

Местные жители намерены внимательно следить за тем, что будет происходить на стройплощадке. Для этого им достаточно просто выйти на балкон.