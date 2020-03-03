Новый Хатико появился в Воронеже

В Воронеже появился новый Хатико. Очевидцы заметили в городе пса, который каждый день подходит к одному из пешеходных переходов на проспекте Патриотов и терпеливо сидит там по 30 — 40 минут. Воронежцы полагают, что собака ждет своего хозяина. Видео опубликовали в паблике социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах заметно, как черный пес небольших размеров стоит возле одного из городских кафе под мокрым снегом. Как пояснила "Вестям Воронеж" автор видео Екатерина Сухорукова, животное приходит к этому месту на протяжении двух месяцев. Как правило оно появляется возле ворот заведения в районе 9 — 10 часов утра, проводит 30-40 минут, после чего убегает. Собака приходит в любую погоду.

Екатерина работает в магазине по соседству и решила помочь псу отыскать хозяина. Женщина отметила, что он, вероятнее всего беспородный, обычная дворняжка. В комментариях считают, что собаку на этом месте могли оставить хозяева. Также появились версии о том, что бывшего хозяина могли сбить на пешеходном переходе.

Напомним, два года назад воронежцы активно обсуждали историю собаки, которая дожидалась хозяина возле дверей Репьевской районной больницы. Мужчина был госпитализирован, и приказал Шерри дожидаться его дома, однако питомец не послушался.