На улице в центре Саратова 38-летний пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку

В Саратове за насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, арестован 38-летний местный житель.

Как сообщает управление СК РФ по Саратовской области, 26 января около 7 часов утра на пересечении улиц в центре города подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу в отношении 65-летней женщины и, угрожая убийством, изнасиловал ее.

Следователям и полицейским Саратова удалось установить личность насильника и задержать его.

Во время следственных действий потерпевшая опознала мужчину, совершившего насильственные действия в ее отношении.

Под тяжестью собранных доказательств подозреваемый полностью признал свою вину.

Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.