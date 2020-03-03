ЧП в столичной школе: дети попали в больницу из-за кварцевой лампы

Учительница, на уроке которой первоклассники получили ожоги роговицы глаз, будет уволена. Об этом сообщили в Департаменте образования Москвы. В обстоятельствах инцидента сейчас разбираются следователи. По предварительным данным, все произошло из-за того, что педагог вовремя не выключила кварцевую лампу для обеззараживания воздуха.

На пороге школы "Останкино" сегодня журналистов больше, чем родителей. Главная тема — меры профилактики, а точнее, несоблюдение при этом мер безопасности, что навредило маленьким школьникам.

После уроков в больницу попали сразу несколько первоклассников. Дело не в вирусе — жалобы на боль в глазах. Занятия дети провели под кварцевой лампой. На перемене учительница включила ее и забыла выключить, когда школьники вернулись на урок.



"Краснота стала усиливаться, и она стала жаловаться, что глаза у нее болят, — рассказал отец пострадавшей ученицы Станислав Скачков. — И действительно, глаза слезились. Мы вызвали скорую, она приехала, диагностировали ожог и увезли ее в Морозовскую больницу".

По предварительной информации, лампы кварцевания, которые установлены в школе, не соответствуют нормам. По факту случившегося проходит проверка.

"Учительница 1-го класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением приказа ДОНМ от 27.02.2020 года №65, в котором указано, что использоваться могут только устройства закрытого типа", — сообщили в Департаменте образования.

Как говорят сами малыши, класс сегодня был почти пустой. Уроки проводили другие учителя. Директор от комментариев отказывается, но, по информации Департамента образования, учителя он пообещал уволить, лампы — заменить. Для остальных педагогов проведут подробный инструктаж по технике безопасности.