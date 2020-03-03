Парусный спорт. "Броненосец" открывает новый сезон 52 Super Series

В Кейптауне взяла старт первая в истории регата 52 Super Series в Южном полушарии. По результатам двух состоявшихся гонок 52 Super Series Cape Town 2020 команда яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" занимает пятую строчку зачета с одним приходом в тройке лучших.

Старт официальной программы первого визита 52 Super Series на Африканский континент порадовал отличной "парусной" погодой. Первая гонка прошла в легких ветрах, а уже к старту второй гонки дня ветер окреп до 14-16 узлов. И это при том, что официальная тренировка днем ранее была отменена по причине штилевой погоды.

Интересной получилась конфигурация дистанции соревнований. Линия лавировки достаточно близко проходила к Муил-Пойнт, что создавало дополнительные сложности для навигаторов и тактиков команд. Фактически, одна сторона дистанции была сильно ограничена.

Неудивительно, что победу в первой гонке отпраздновала принимающая южноафриканская команда Phoenix11 Ассо Платтера. Для экипажа российского "Броненосца" открывать сезон высоким результатом – уже традиция.

В июне 2019 команда победила в первой гонке первого этапа, что стало хорошим прологом к будущим успехам. Спустя около года, в южноафриканском Кейптауне "Броненосцу" почти удалось повторить успех: в первой же гонке этапа и сезона команда финишировала второй.

Во второй гонке команда под российским флагом стартовала с невыгодной левой оконечности стартовой линии, а на первом огибании была оштрафована. Эти факторы свели к нулю шансы "Броненосца" на успех.

Тем не менее, по сумме двух состоявшихся гонок "Броненосец" занял пятую строчку зачета в компании десяти команд. Лидером зачета стала Phoenix11. С минимальным отставанием от южноафриканской команды идут победители сезона-2019 итальянская Azzurra и команда Нью-Йоркского яхт-клуба Sled. Соревнования первого из двух запланированных в Кейптауне этапов 52 Super Series продлятся до 6 марта.